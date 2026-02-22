  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
;
10
Laisser une demande
ID: 33400
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Au 30 rue Sheinkin (angle de la rue Yohanan HaSandler) Bien d'exception Lumineux appartement 2 pièces rénové avec une disposition optimale ! 64 m² habitables + 4 m² de terrasse ensoleillée 2e étage Dans un immeuble de standing avec ascenseur ! L'appartement comprend une chambre avec un lit king-size, une salle de bains spacieuse, une buanderie et une cuisine entièrement équipée. Menuiseries et parquet sur mesure dans tout l'appartement. Livré entièrement meublé ! Orientation : Sud et Ouest Parking dans la résidence Débarras de 11 m² (Accessible par ascenseur)

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Jérusalem, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
EXCEPTIONNEL vue mer eternelle premiere ligne face mer petit immeuble de 3 etages appartement 3 pieces de 60m2 + 20m2 de terrasse tres bon produit pour une alya face a la mer, ou investissement a long therme ou rbnb
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Situé dans la charmante rue Ruppin, ce bien offre un environnement calme et verdoyant en plein cœur de Tel Aviv. Il se trouve à quelques pas de la plage Gordon et des principaux lieux de divertissement et de loisirs de la ville. Cet appartement spacieux, situé au 3ème étage d'un immeuble int…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$7,524
Exceptionnel en centre ville . Penthouse neuf de plain pieds. Magnifique penthouse de 6 pieces. 180 m2. 150 m2 de terrasse. Vue degagee. 2 parking et 1 cave disponible en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller