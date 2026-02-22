Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
ID: 33486
  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre | Duplex avec toit privé – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ Dans un immeuble rénové avec ascenseur ???? 5e étage Duplex unique, 3 pièces dont une chambre sécurisée (Mamad) Environ 100 m² habitables + toit privé d'environ 40 m² ???? ???? Premier niveau : Spacieux salon Cuisine Grande chambre sécurisée (Mamad) Toilettes et salle de bain ???? Deuxième niveau : Suite parentale luxueuse Dressing Accès à un magnifique toit avec belle ouverture et beaucoup de lumière ☀️ ???? Prix : 6 980 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
