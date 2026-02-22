  1. Realting.com
Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
$909,150
ID: 33712
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – 2 pièces avec parking | Tel Aviv – Rue Melchett Au cœur de Tel Aviv, à deux pas de Sheinkin et du Shouk HaCarmel, découvrez un appartement idéalement situé dans un immeuble. 45 m² – 2 pièces 5ᵉ étage, au calme à l’arrière Mamak à l’étage Parking privé Gardien et salle de sport. Prix demandé : 2 900 000 ₪ Un bien rare, parfait comme résidence principale, pied-à-terre ou investissement locatif.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$909,150
