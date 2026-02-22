  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Spacieux et lumineux

Quartier résidentiel Spacieux et lumineux

Ascalon, Israël
depuis
$540,788
10
ID: 33750
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement 4 pieces au centre d''agamim dans un petit immeuble de 4 etages avec 2 proprietaires par pallier, immeuble de standing, appartement spacieux et lumineux avec 2 terrasses

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel 2 pièces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Eilat, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,21M
Très rare !!!! Dans la résidence Sarfati, rue Exodus, a la marina, appartement 4 pièces avec terrasse de 24 m2 vue mer. Situé au 5ème étage, 2 ascenseurs dans l'immeuble dont un de shabat. appartement entièrement refait, très moderne, a 50 mètres a pied de la plage. Avis aux connaisseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$918,555
Haneviim 44 2 pièces 50m2 Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,665
Dans le quartier dynamique de Talpiot, au cœur du centre d’affaires de Jérusalem, découvrez des bureaux modernes de 180 m², répartis en 7 espaces de travail indépendants ainsi qu’une grande salle de réunion. Situés au 1er étage avec ascenseur, ces locaux bénéficient également d’un balcon pri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
