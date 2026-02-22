Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman

  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman

Jérusalem, Israël
ID: 33421
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier dynamique de Talpiot, au cœur du centre d’affaires de Jérusalem, découvrez des bureaux modernes de 180 m², répartis en 7 espaces de travail indépendants ainsi qu’une grande salle de réunion. Situés au 1er étage avec ascenseur, ces locaux bénéficient également d’un balcon privatif. Idéal pour une société cherchant un espace fonctionnel, immédiatement opérationnel et proche des principaux axes routiers. Disponible immédiatement.

Jérusalem, Israël
