  4. Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire

Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$517,275
;
10
ID: 33794
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

dans le nouveau quartier de Ir Ayayin, immeuble neuf appartememnt 3 pieces de 80m2 + 10 m2 de terrasse. parking sous sol, air conditionne centralise, mamad, 3 ascenceurs dont 1 de shabat

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$511,005
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$15,68M
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Situé dans le quartier très recherché d’Ir Yamim à Netanya, à proximité immédiate du Kikar HaPiano, du Canyon Ir Yamim et des plages. Appartement 5 pièces de 140 m² Au 2ᵉ étage Terrasse de 18 m² avec vue , Deux parkings et une cave. Résidence récente de standing, offrant salle de sport, s…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Un Rez de jardin de 3 pieces avec beau jardin
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Jérusalem, Israël
depuis
$962,445
A Kiryat Moché, entrée de la ville, tout près de la station de tramway, grand 3P lumineux avec une trimple exposition et deux balcons. Prix négociable, Libre de suite !
Agence
Immobilier.co.il
