Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
20/02/2026
$1,38M
07/06/2025
$1,23M
4
ID: 26307
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, appartement 3 pièces spacieux et haut de gamme : 74 m² habitables Terrasse ensoleillée de 11 m² Parking privé Clés disponibles au bureau – à visiter sans attendre !

