  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ganei Yehuda
  4. Quartier résidentiel Villa exceptionnelle avec piscine

Quartier résidentiel Villa exceptionnelle avec piscine

Ganei Yehuda, Israël
depuis
$11,76M
;
16
Laisser une demande
ID: 33603
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Village
    Ganei Yehuda

À propos du complexe

Cette villa luxueuse à Savyon est une propriété exceptionnelle conçue pour un confort et une intimité ultimes. Située dans l'une des villes les plus prestigieuses du centre d'Israël, la villa se trouve dans une rue paisible et s'étend sur un terrain d'environ 5 dunams. La maison, construite de plain-pied avec un sous-sol, bénéficie d'une abondante lumière naturelle et comprend neuf grandes chambres principales, dont trois situées au sous-sol. La villa est construite sur un seul niveau avec un sous-sol et comprend un espace de vie spacieux et lumineux, 9 grandes chambres principales (dont 3 au sous-sol), une chambre forte exceptionnellement grande, un dressing séparé et spacieux, une salle de sport professionnelle équipée d'appareils avancés, une buanderie séparée, une cuisine principale de luxe signée Bulthaup, ainsi qu'une cuisine secondaire également réalisée par Bulthaup. En plus de la maison principale, la propriété dispose d'une unité d'invités séparée avec deux grandes chambres et une cuisine, ainsi qu'une autre structure pouvant servir à divers usages – espace créatif, atelier, clinique thérapeutique, et bien plus encore. L'espace extérieur est tout aussi impressionnant, offrant un jardin parfaitement entretenu avec une piscine à débordement et des espaces de détente sereins, contribuant à une atmosphère paisible et luxueuse. Cette villa est idéale pour les familles recherchant une résidence haut de gamme combinant élégance, confort et intimité dans un emplacement privilégié.

Localisation sur la carte

Ganei Yehuda, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israël
depuis
$11,76M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Rez de jardin dans un petit immeuble 180 m2 de jardin facade san perte de place immeuble recent a cote du lac
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable, Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller