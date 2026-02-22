Quartier résidentiel Villa exceptionnelle avec piscine

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cette villa luxueuse à Savyon est une propriété exceptionnelle conçue pour un confort et une intimité ultimes. Située dans l'une des villes les plus prestigieuses du centre d'Israël, la villa se trouve dans une rue paisible et s'étend sur un terrain d'environ 5 dunams. La maison, construite de plain-pied avec un sous-sol, bénéficie d'une abondante lumière naturelle et comprend neuf grandes chambres principales, dont trois situées au sous-sol.
La villa est construite sur un seul niveau avec un sous-sol et comprend un espace de vie spacieux et lumineux, 9 grandes chambres principales (dont 3 au sous-sol), une chambre forte exceptionnellement grande, un dressing séparé et spacieux, une salle de sport professionnelle équipée d'appareils avancés, une buanderie séparée, une cuisine principale de luxe signée Bulthaup, ainsi qu'une cuisine secondaire également réalisée par Bulthaup. En plus de la maison principale, la propriété dispose d'une unité d'invités séparée avec deux grandes chambres et une cuisine, ainsi qu'une autre structure pouvant servir à divers usages – espace créatif, atelier, clinique thérapeutique, et bien plus encore.
L'espace extérieur est tout aussi impressionnant, offrant un jardin parfaitement entretenu avec une piscine à débordement et des espaces de détente sereins, contribuant à une atmosphère paisible et luxueuse. Cette villa est idéale pour les familles recherchant une résidence haut de gamme combinant élégance, confort et intimité dans un emplacement privilégié.
Ganei Yehuda, Israël
