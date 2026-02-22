Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha

  1. Realting.com
depuis
$5,33M
;
16
ID: 33414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Exceptionnel appartement de 289 m2 avec une terrasse de 34 m2, situé dans l’un des complexes résidentiels les plus recherchés de Ramat Aviv HaHadasha. Bénéficiant d’une vue dégagée vers la mer depuis le 6e étage et d’une triple exposition, ce bien offre un cadre de vie lumineux et élégant. L’espace comprend un vaste séjour convivial, six chambres, dont quatre suites luxueuses, une cuisine entièrement équipée avec îlot central, une buanderie, deux espaces de rangement et quatre places de parking. Le complexe Prestige séduira par ses services haut de gamme : sécurité 24/7, hall d’entrée impressionnant, centre de remise en forme complet, salon résidentiel et environnements paysagers raffinés — alliant confort, style et tranquillité.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
