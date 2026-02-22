  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pieces

Quartier résidentiel Appartement 3 pieces

Nahariya, Israël
depuis
$376,200
;
8
Laisser une demande
ID: 33588
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

APPARTEMENT 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stop : appartement 4 pièces neuf a netivot
Netivot, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$376,200
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,646
À louer en location longue durée à Arnona, Jérusalem, ce charmant appartement entièrement meublé de 2,5 pièces offre un cadre de vie confortable et calme dans l’un des quartiers résidentiels les plus recherchés de la ville. D’une surface d’environ 50 m², il se compose d’un salon lumineux ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Nouveau sur le marché, à Michkenot Haouma, tout près de la gare centrale et du centre-ville, dans une résidence standing, avec vue sur la promenade, appt 5P en excellent état, balcon avec vue dégagée, 2 parkings privés, cave. Exclusivité Hadassa, agence Takam
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Situé sur "Moshe Dayan" face au parc "Ashdod Yam" et la mer, appartement particulièrement spacieux et clair. Emplacement très recherché, produit rare, a 2 pas de tous : City, Marina, la mer, les commerces, moyens de transports
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller