  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre

Ascalon, Israël
depuis
$432,630
;
9
ID: 33751
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

excellent produit d'investissement, taux de non occupation 0. emplacement central, immeuble recent

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,11M
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Hauts plafonds
Ascalon, Israël
depuis
$1,25M
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem 2eme étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m2 au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Expo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
Spécial investisseur
Agence
Immobilier.co.il
