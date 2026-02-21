  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces meubler avec balcon

Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces meubler avec balcon

Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
;
7
ID: 33861
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein cœur du centre ville, dans un immeuble récent et moderne avec lobby, ascenseur de chabbat et parking souterrain . Magnifique appartement 4 pièces 120m2 spacieux, entièrement meublé, très grand salon, balcon 10m2, suite parentale avec balcon, salle de bain et dressing, pièce sécurisée, 2 salle de bains, 3 toilettes, climatisation centrale, parking !

Jérusalem, Israël
