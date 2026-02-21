  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne affaire

Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$526,680
20/02/2026
$526,680
05/03/2025
$471,912
13/02/2025
$473,256
;
8
Laisser une demande
ID: 25007
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

4 pieces terrasse souccah petit immeuble 4e etage cave adjacent agamim vue parc immeuble ressent bon promoteur

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de l
Bat Yam, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Appartement de standing
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nachalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Dans le prestigieux nord de Tel Aviv, entre la place Rabin et la place Kikar Hamedina ! Ce qui vous attend : Situé dans un immeuble de caractère rénové et soigné De plain-pied, donnant sur l'extérieur 4 chambres spacieuses – 128 m² habitables Deux grandes terrasses : 27 m² et 6 m², tout…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Dans la rue Nahalat Benyamin, a deux pas de la rue Kalisher, 5 mn a pieds de Neve Tsedek, immeuble Classe sublime avec très belle hauteur sous plafonds, 3 pieces de 60m2 avec balcon, 1 er étage (comme un 2 eme étage) ascenseur, Miklat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller