  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Investi

Quartier résidentiel Investi

Ascalon, Israël
depuis
$1,16M
;
10
ID: 33884
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

GRAND 5 PIECES AVEC 30M2 DE TERRASSE ET 175 M2 HABITABLE VUE PARTIEL MER ONT PENSER A CHAQUES DETAILS ENDROIT CENTRALE

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Neuf Appartement neuf Appartement de luxe à vendre Entièrement meublé et équipé Aucune rénovation à prévoir Appartement prêt à emménager, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises Appartement de luxe de 130 m² 5 pièces au cœur d'Ashdod Cuisine entièrement équipée d'une marque de renom Gr…
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 14,000 ₪ …
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
