Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique

Tel-Aviv, Israël
$1,44M
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

La perle rare à Tel Aviv – À deux pas de la mer À vendre : superbe appartement 3 pièces de 69 m² situé au 53 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv, à seulement quelques pas de la plage. L’appartement se trouve dans une résidence classée monument historique, entièrement rénovée et à l’architecture remarquable. Le bien se compose de deux chambres, d’un salon spacieux, d’une cuisine moderne et d’un balcon . L'appartement est lumineux. et climatisé, bien agencé et allie le charme de l’ancien à tout le confort moderne. Son emplacement est exceptionnel : proximité immédiate de la mer, des commerces, des transports en commun, des restaurants et des lieux culturels les plus prisés de la ville. Que ce soit pour y vivre, en faire un pied-à-terre ou un investissement de prestige, ce bien rare est une opportunité unique à ne pas manquer. Pas sérieux s’abstenir.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 étages, chaque bâtiment contenant seulement 15 appartements. De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un …
Agence
Immobilier.co.il
