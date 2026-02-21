Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
La perle rare à Tel Aviv – À deux pas de la mer
À vendre : superbe appartement 3 pièces de 69 m² situé au 53 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv, à seulement quelques pas de la plage.
L’appartement se trouve dans une résidence classée monument historique, entièrement rénovée et à l’architecture remarquable.
Le bien se compose de deux chambres, d’un salon spacieux, d’une cuisine moderne et d’un balcon . L'appartement est lumineux. et climatisé, bien agencé et allie le charme de l’ancien à tout le confort moderne.
Son emplacement est exceptionnel : proximité immédiate de la mer, des commerces, des transports en commun, des restaurants et des lieux culturels les plus prisés de la ville.
Que ce soit pour y vivre, en faire un pied-à-terre ou un investissement de prestige, ce bien rare est une opportunité unique à ne pas manquer.
Pas sérieux s’abstenir.
Tel-Aviv, Israël
