  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Ascalon, Israël
depuis
$595,650
;
8
Laisser une demande
ID: 33886
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

4 pieces sur barnea a deux minutes de la sortie de la ville immeuble très bien entretenue

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, vue sur la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
Vous regardez
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
situe au centre du quartier neve adarim, appartement 3 pieces au 3e etage avec terrasse et mamak. tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Trés beau deux pièces bien agencé Toilettes et salle de bain séparés Terrasse extérieure appartement entièrement rénové installations modernes et neuves
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Afficher tout Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller