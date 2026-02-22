  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod

Ashdod, Israël
$893,475
6
ID: 33492
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

