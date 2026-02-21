Quartier résidentiel Penthouse de rêve !

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
$1,59M
10
ID: 33820
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Jérusalem
  Région
    Jerusalem Subdistrict
  Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Har-homa, Shlav guimel, Très bel immeuble de qualité, 2 ascenseur dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m2 net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieux, superbe terrasse de 80 m2, (souccah) sur une vue imprenable, exposée Est (pas venteux), autorisation pour piscine, cuisine extérieure, 2 suites parentales dont une avec une belle terrasse, 3 salles d'eau+wc, beaux placards de rangement dans tout l'appartement, 2 parkings et une cave

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
