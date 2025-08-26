Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE
Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel !
Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville.
Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026.
Le projet en détail :
Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans.
Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale :
• 2 pièces de 47,5 m² sans balcon – à partir de 1 008 900 ₪ (1er étage)
• 2 pièces de 47,5 m² avec balcon de 5,5 m² – à partir de 1 060 000 ₪ (1er étage)
Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients :
• 7 % à la signature du contrat
• 18 % à l’obtention du permis dans 1 an
• 75 % à la remise des clés
Ne ratez pas cette opportunité unique !
