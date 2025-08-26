  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite

Netanya, Israël
depuis
$1,43M
26/08/2025
$1,43M
14/07/2025
$1,33M
6
ID: 26876
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Tchouva dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets comme le projet la mer en face de la plage,le projet de bureaux Soho,Titanium et bien d’autres projets Caractéristiques du projet Le projet Up Town de Tchouva comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse et un rez de jardin suspendu . Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement 3 pièces de 83 m2 +12 m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 97 m2 + 12m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 128,5m2+12 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

