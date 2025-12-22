  1. Realting.com
Indonésie, Kedonganan
Agence immobilière
2022
2 années 4 mois
English, Türkçe
estabro.com
À propos de l'agence

ESTABRO – Votre partenaire fiable dans l'investissement immobilier de Bali 🌿🌊

Nous nous spécialisons dans les investissements immobiliers à haut rendement à Bali, offrant des propriétés rentables avec un soutien transactionnel complet.

Pourquoi investir à Bali ?
✅ ROI jusqu'à 15-20% par an – l'un des marchés les plus rentables
✅ Le tourisme tout au long de l'année assure une demande de location stable
✅ Forte croissance immobilière – hausse des prix de 10-15% par an
✅ Top destination mondiale avec un climat d'investissement prospère

Prestations de service

Ce que nous offrons:
✔ Sélection de propriétés d'investissement premium (villas, appartements, hôtels)
✔ Soutien juridique complet pour les opérations sécurisées
✔ Gestion professionnelle – revenu passif sans tracas
✔ Solutions d'investissement adaptées à vos objectifs

📩 Contactez-nous aujourd'hui – investissez dans le paradis de Bali!

Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 06:52
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Lundi
09:00 - 23:00
Mardi
09:00 - 23:00
Mercredi
09:00 - 23:00
Jeudi
09:00 - 23:00
Vendredi
09:00 - 23:00
Samedi
09:00 - 23:00
Dimanche
09:00 - 23:00
Nouveaux bâtiments
Complexe touristique AURA
Complexe touristique AURA
Complexe touristique AURA
Complexe touristique AURA
Complexe touristique AURA
Complexe touristique AURA
Peliatan, Indonésie
depuis
$79,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 23–156 m²
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.7
102,900 – 121,900
Villa
25.0 – 156.0
102,900 – 286,900
Studio
23.2
79,900 – 94,900
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Canggu, Indonésie
depuis
$195,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 50–93 m²
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.4
195,000 – 259,000
Apartment 2 chambres
93.1
398,000 – 498,000
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 81–162 m²
Apartments in Bali from a well-known developer in the most popular Canggu area, 500 meters from the ocean. Beautiful Berawa Beach and the best beach clubs within walking distance. Residential complex in the TOP location, with a spacious lounge area and the world's longest rooftop pool ove…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.0
300,000
Apartment 2 chambres
162.0
640,000
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Complexe résidentiel MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 81–162 m²
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.0
280,000 – 430,000
Apartment 2 chambres
162.0
540,000 – 840,000
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 101–337 m²
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
101.0
410,000
Apartment 2 chambres
202.0
780,000
Apartment 3 chambres
337.0
3,50M
