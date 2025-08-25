  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. SWOI DEVELOPMENT

SWOI DEVELOPMENT

Jakarta Head Office. Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman,, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
swoi-development.com
À propos du développeur

SWOI Development Group - est une société multidisciplinaire de développement et de gestion opérant à Bali depuis 2017. Ils se spécialisent dans la construction d'immeubles d'investissement destinés aux touristes, aux expatriés et aux investisseurs, et gèrent des infrastructures résidentielles et des projets de développement.

Prestations de service

  • Vente de propriétés d'investissement à Bali – villas, maisons de ville et complexes résidentiels conçus pour les investisseurs, les expatriés et les touristes.

  • Sélection de biens sur mesure – aide à choisir des biens en fonction des objectifs des clients : résidence personnelle, location ou revente.

  • Conseil en investissement – analyse de rentabilité, prévisions de rendement des investissements et soutien aux transactions.

  • Soutien juridique – traitement des documents, sécurité des transactions et conseils juridiques sur la propriété à Bali.

  • Service après-vente – gestion immobilière, services de location et entretien technique des biens.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 21:53
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Indonésie
SWOI GROUP
SWOI GROUP
Autres développeurs
Samahita Group
Indonésie, Canggu
Année de création de l'entreprise 2012
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 18 Propriété commerciale 1
Notre entreprise se spécialise dans la construction et la gestion de l'immobilier haut de gamme: 5* hôtels, immobilier d'investissement, complexes résidentiels de villas et d'appartements. Les concepts architecturaux originaux, le style distinctif et le service haut de gamme font de nous l'u…
Laisser une demande
Arya Properties
Indonésie, Canggu
Année de création de l'entreprise 2010
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 1
Propriétés AryaDébloquer des rêves, construire des réalitésChez Arya Propriétés, nous allons au-delà de l'immobilier; nous créons des modes de vie, façonnons des rêves et construisons des legs. Établis avec une vision de redéfinir le paysage immobilier, nous sommes fiers d'offrir une qualité…
Laisser une demande
Ilot Property Baly
Indonésie, Canggu
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 2
Depuis 1991 Propriété foncière Bali est composée de quatre entités distinctes ayant une expertise en architecture, construction, développement et gestion.Investissement immobilier sans problème et tout compris à Bali, notre équipe s'occupe de tout, de l'acquisition de terrains jusqu'à la con…
Laisser une demande
PRO Silver
Green Hills inc
Indonésie, Lesser Sunda Islands
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 5
Nous construisons des villas dans le style de Tropical Industrial dans les meilleurs emplacements d'Ubud depuis 2020.Chaque projet que nous avons est une villa.vue immuable sur la jungle ou les rizièresdans un endroit pratique pour vivre et louerconçus pour l'activité sismique de la régionen…
Laisser une demande
Frontier Experiences
Indonésie, Batam
Propriété résidentielle 10
Frontier Experiences est une société de développement et d'immobilier de luxe de premier plan axée sur la création d'hôtels de boutique de luxe uniques dans certains des plus beaux endroits de frontière du monde.Nous nous spécialisons dans des solutions de propriété sur mesure et haut de gam…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller