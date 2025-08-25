SWOI Development Group - est une société multidisciplinaire de développement et de gestion opérant à Bali depuis 2017. Ils se spécialisent dans la construction d'immeubles d'investissement destinés aux touristes, aux expatriés et aux investisseurs, et gèrent des infrastructures résidentielles et des projets de développement.
Vente de propriétés d'investissement à Bali – villas, maisons de ville et complexes résidentiels conçus pour les investisseurs, les expatriés et les touristes.
Sélection de biens sur mesure – aide à choisir des biens en fonction des objectifs des clients : résidence personnelle, location ou revente.
Conseil en investissement – analyse de rentabilité, prévisions de rendement des investissements et soutien aux transactions.
Soutien juridique – traitement des documents, sécurité des transactions et conseils juridiques sur la propriété à Bali.
Service après-vente – gestion immobilière, services de location et entretien technique des biens.