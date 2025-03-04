  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonésie
depuis
$112,900
10
ID: 27983
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Village
    Bukit

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!

Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.

Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de service.

Le complexe hôtelier fera partie de la collection d'hôtels du réseau international Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts est un réseau mondial de plus de 9 000 hôtels dans 95 pays.

  • Nombre de chambres : studios, 1
  • Superficie: 22 m2 - 65 m2
  • Ameublement complet

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, des appareils et des équipements modernes.

Prix:

  • Appartements d'une pièce d'une superficie de 29-36 m2, à partir de 112 900 USD
  • Appartements 2 pièces d'une superficie de 54-65 m2, coûtant à partir de 239 000 USD

Pour les investisseurs:

  • Revente : faire un bénéfice de 30%
  • Loyer: assurer un revenu stable jusqu'à 16%

Une entreprise qui n'exige aucune participation au processus!
Il y aura une application mobile où les investisseurs peuvent voir l'occupation et la rentabilité en ligne!

Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 2ème trimestre de 2027.

Infrastructure:

  • Piscine à débordement
  • Spa centre
  • Restaurant spacieux
  • Lieu de travail
  • Toit avec terrasse
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Bukit, Indonésie

