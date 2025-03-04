Complexe résidentiel Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

La vente d'un nouveau complexe d'un développeur fiable avec 10 ans d'expérience et une rentabilité éprouvée a commencé.

Le complexe est situé à seulement 250 mètres de l'océan - Plage Melasti et se distingue par son architecture inhabituelle, rappelant un volcan.

Le complexe dispose d'une excellente infrastructure - une grande piscine de 183 m, un jacuzzi, un espace spa, une salle de sport, un café et un espace de co-travail.

Chambres à coucher: studios, 1, 2

Superficie: 37 m2 - 100 m2

Vente - 123 unités:

Villas - 8

Appartements - 82

Appartements 1+1 - 20

Appartements 2+1 - 13

Prix: 114 900 USD - 344 900 USD

Propriété - Louer 35 ans + 25 ans

Premier paiement - 50%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 1er trimestre de 2027.

Infrastructure: