Complexe résidentiel Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

La vente d'un nouveau complexe d'un développeur fiable avec 10 ans d'expérience et une rentabilité éprouvée a commencé.
Le complexe est situé à seulement 250 mètres de l'océan - Plage Melasti et se distingue par son architecture inhabituelle, rappelant un volcan.
Le complexe dispose d'une excellente infrastructure - une grande piscine de 183 m, un jacuzzi, un espace spa, une salle de sport, un café et un espace de co-travail.
Vente - 123 unités:
Prix: 114 900 USD - 344 900 USD
Propriété - Louer 35 ans + 25 ans
Premier paiement - 50%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.
Achèvement de la construction : 1er trimestre de 2027.
Infrastructure: