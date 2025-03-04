  1. Realting.com
Complexe résidentiel Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Bukit, Indonésie
depuis
$114,000
BTC
1.3560073
ETH
71.0741404
USDT
112 710.0336647
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
ID: 27557
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 00696
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Village
    Bukit

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

La vente d'un nouveau complexe d'un développeur fiable avec 10 ans d'expérience et une rentabilité éprouvée a commencé.

Le complexe est situé à seulement 250 mètres de l'océan - Plage Melasti et se distingue par son architecture inhabituelle, rappelant un volcan.

Le complexe dispose d'une excellente infrastructure - une grande piscine de 183 m, un jacuzzi, un espace spa, une salle de sport, un café et un espace de co-travail.

  • Chambres à coucher: studios, 1, 2
  • Superficie: 37 m2 - 100 m2

Vente - 123 unités:

  • Villas - 8
  • Appartements - 82
  • Appartements 1+1 - 20
  • Appartements 2+1 - 13

Prix: 114 900 USD - 344 900 USD

Propriété - Louer 35 ans + 25 ans

Premier paiement - 50%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 1er trimestre de 2027.

Infrastructure:

  • Piscine de 183 mètres avec jacuzzi et piscine froide
  • Coworking pour les travaux et les réunions
  • Barre saine pour une alimentation saine
  • Gymnase
  • Restaurant
  • Zone de loisirs avec café et coworking pour les résidents
  • Stationnement souterrain
  • Et bien plus encore

Localisation sur la carte

Bukit, Indonésie

