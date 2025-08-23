Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Atlantida
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Atlantida, Honduras

4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Jutiapa, Honduras
Maison 2 chambres
Jutiapa, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Nombre d'étages 1
Gîte confortable et solide à Cacao Village, Jutiapa, Atlantida, La propriété en étant loué p…
$89,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 1 chambre dans El Pino, Honduras
Maison 1 chambre
El Pino, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
Belle villa 1 chambre à coucher 1 salle de bains dans une communauté fermée. Cette communaut…
$89,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans El Porvenir, Honduras
Maison 4 chambres
El Porvenir, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 1
Casa Pelicano est un 1 histoire Modern Caribbean Design. Cette maison à concept ouvert dispo…
$319,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Maison 3 chambres dans La Ceiba, Honduras
Maison 3 chambres
La Ceiba, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 307 m²
Nombre d'étages 2
This peaceful oasis is a 2 story cement home with 3 bedrooms, large 2nd floor terrace, 2 ba…
$220,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Atlantida, Honduras

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller