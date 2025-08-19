Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Jose Santos Guardiola, Honduras

57 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
Charming Modern Caribbean Bungalow in Diamond Rock Resort Bienvenue à votre escapade de rêve…
$199,000
Maison 3 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Nombre d'étages 3
La tranquillité et le confort moderne se combinent parfaitement dans cette retraite en bord …
$599,000
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 203 m²
Nombre d'étages 2
This partially constructed two-level home sits on 0.212 acres of road-front land in the peac…
$115,000
Maison 3 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
Discover this unique ocean view gem in Milton Bight, built by master builder Ben Welcome. …
$359,000
Maison 7 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 7 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 531 m²
Nombre d'étages 2
Cette magnifique maison fait partie du Diamond Hill Resort exclusif. Il est divisé en deux a…
$1,000,000
Maison 4 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 399 m²
Nombre d'étages 2
Présentant une superbe villa de luxe perchée au sommet du pittoresque village tchèque de Roa…
$949,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
Modern Home in Diamond Hill Resort. This modern-concept home is situated on a gentle slop…
$240,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 325 m²
Nombre d'étages 3
Welcome to this modern 5-bedroom, 4-bathroom home, built in 2021, nestled within a small com…
$699,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 721 m²
Nombre d'étages 2
Cette résidence privée distincte est située à Marina Point, dans la communauté des plantatio…
$1,45M
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 2
Un autre charmant 2 chambres à coucher à Falcon Valley est prêt à vendre!!! Coin beaucoup av…
$199,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Charmant bungalow en bois à Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Découvrez votre tranche de pa…
$270,000
Maison 2 chambres dans Six Huts, Honduras
Maison 2 chambres
Six Huts, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
oastal Charm in Milton Bight—Sea Views & Tropical Gardens Escape to the serene beauty of Mi…
$299,900
Maison 6 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 6 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Complexe de location 3 unités Tranquil! Niché le long de la route principale pittoresque de …
$289,000
Maison 3 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 3 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 315 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez votre maison de rêve dans les belles résidences Ocean Hills, avec 3 chambres et 3,…
$359,000
Maison 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 511 m²
Nombre d'étages 3
RARE 100' BEACHFRONT OPPORTUNITÉ SUR COVETED CAMP BAY BEACH! Comme le montre le livre A Desi…
$1,75M
Maison 4 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à votre propre retraite tropicale à Caribe Point Bight, Roatan! Ce paradis riverain…
$649,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort moderne avec cette maison en bord…
$395,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
Nature's Sanctuary was designed and built in 2022 inspired by the mindset of being one with …
$849,000
Maison 5 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 5 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 3
Nestled in the serene community of Mariposa, this thoughtfully designed concrete home offers…
$420,000
Maison 4 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Hutton House est une maison d'île classique sur la mer sur Oak Ridge Cay. Cette seule maison…
$449,000
Maison 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
Niché sur une propriété extraordinaire en bord de mer, ce domaine de style colonial offre un…
$749,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Cette propriété exceptionnelle offre deux maisons : une maison en bord de mer et une maison …
$695,000
Maison 3 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 3 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 315 m²
Nombre d'étages 2
Discover your dream home in the beautiful Ocean Hills Residences, featuring 3 bedrooms and 3…
$359,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 404 m²
Nombre d'étages 1
L'aboutissement parfait de la beauté naturelle, la tranquillité et l'isolement niché dans le…
$459,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à la tranquillité du quartier de Mariposa, où cette belle maison de 2 chambres, 2 s…
$329,000
Maison 3 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 399 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez la beauté sereine de Lost Isles Estate, nichée dans le calme de Calabash Bight de …
$699,000
Maison 4 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 4 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Cette spacieuse maison de 4 chambres, 4 salles de bains est idéalement située dans la commun…
$599,000
Maison 2 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Propriété unique en front de mer à Port Royal. Cette parcelle de 6 acres a 200' de beau plat…
$1,000,000
Maison 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 2
Maison de charme à deux niveaux dans le village tchèque, Roatan. Découvrez cette charmante p…
$215,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 465 m²
Nombre d'étages 2
Baisse de prix de 250 000 $. Dotée d'un spectaculaire 3 acres de bord de mer, cette propriét…
$1,000,000
