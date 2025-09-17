Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Utila, Honduras

25 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison stupéfiante a été construite avec beaucoup d'amour, ses maisons d'achat inspiré…
$299,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans ce domaine de luxe extraordinaire situé sur Airport Road à Utila, Bay Island.…
$800,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez l'attrait de la vie côtière avec cette remarquable maison de 2 lits et 2 bains ave…
$399,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 321 m²
Nombre d'étages 2
Une vue sur un million à couper le souffle! Superbe maison en bord de mer à Pumpkin Hill Cov…
$849,000
Maison 5 chambres dans Utila, Honduras
Maison 5 chambres
Utila, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 1
2 x 2 bed/2bath apartments PLUS récemment rénové 1 bed/1 bath home, bord de mer avec quai! …
$699,000
Maison 1 chambre dans Up Cay, Honduras
Maison 1 chambre
Up Cay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à l'extraordinaire avec Salmedina, une rare retraite d'île privée située à seulemen…
$2,00M
Maison 4 chambres dans Utila, Honduras
Maison 4 chambres
Utila, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
Embrassez la vie durable! Cette retraite écologique offre le mode de vie ultime hors réseau,…
$589,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 243 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans la maison Aqua Aura située sur la mer d'Utila ! Cette propriété à couper le s…
$399,000
Maison 6 chambres dans Utila, Honduras
Maison 6 chambres
Utila, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 418 m²
Nombre d'étages 2
Eastwind: Superbe propriété en front de mer dans le commerce de développement éolien, Utila …
$690,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 1
Cette belle maison individuelle construite en 2019 est nichée juste à côté de la route de l'…
$119,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez cette belle maison de deux chambres, une salle de bain, à seulement deux ans et si…
$125,000
Maison 4 chambres dans Utila, Honduras
Maison 4 chambres
Utila, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Nombre d'étages 1
Cette vibrante maison 4 chambres, 4 bains en bord de mer sur Utila est un véritable joyau de…
$639,000
Maison 3 chambres dans Up Cay, Honduras
Maison 3 chambres
Up Cay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Désignation des biens Front de mer Paradise: Une gemme rare avec des vues époustouflantes É…
$699,987
Maison 5 chambres dans Up Cay, Honduras
Maison 5 chambres
Up Cay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 258 m²
Nombre d'étages 3
Cette maison de 3 étages située dans la belle région SW Reef Pointe est disponible à la vent…
$320,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Nombre d'étages 2
Cette propriété est située dans un quartier paisible juste à l'extérieur de la ville, offran…
$349,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Vue panoramique sur les Caraïbes, une piscine à débordement d'eau salée et plus de 2 400 pi2…
$479,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Cette belle maison en front de mer dispose de 3 chambres, 2 salles de bains; cette propriété…
$575,000
Maison 11 chambres dans Utila, Honduras
Maison 11 chambres
Utila, Honduras
Chambres 11
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 2
Votre rêve caribéen commence ici ! Sur la route principale d'Utila, cette propriété de 1 016…
$850,000
Maison 4 chambres dans Utila, Honduras
Maison 4 chambres
Utila, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 325 m²
Nombre d'étages 2
Rare possibilité de bord de mer dans la lagune inférieure - Idéal pour Eco-Resort ou Retrait…
$399,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison octogonale de 2 lits/1,5 bain est une trouvaille rare à Utila, offrant un terra…
$165,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle construction : Ascendez les escaliers et sentez les grandes vibrations et l'incroya…
$285,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Nombre d'étages 2
Conçue sur mesure par Hal Sorrenti de Sorrenti Design Associates, cette superbe maison tropi…
$495,000
Maison 2 chambres dans Up Cay, Honduras
Maison 2 chambres
Up Cay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 273 m²
Nombre d'étages 2
Retraite en front de mer avec énergie solaire, générateur et glissière de bateau privé Adre…
$635,000
Maison 2 chambres dans Utila, Honduras
Maison 2 chambres
Utila, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Superbe front de mer Accueil avec Vues sur les Caraïbes - Pumpkin Hill, Utila Cette maison …
$469,000
Maison 4 chambres dans Utila, Honduras
Maison 4 chambres
Utila, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
Vivre libre ! Entièrement hors réseau, le système solaire offre une vie gratuite dans cette …
$489,000
Caractéristiques des propriétés en Utila, Honduras

