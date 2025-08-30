Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Roatan, Honduras

Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Casa Coral Dreams! Une maison magnifiquement conçue prête à emménager et générat…
$850,000
Maison 5 chambres dans Crawfish Rock, Honduras
Maison 5 chambres
Crawfish Rock, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 511 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la Casa de Palmas, une maison magnifiquement conçue nichée dans la communauté se…
$699,000
Maison 5 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 5 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 242 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à votre retraite caribéenne de rêve – une occasion idéale pour quiconque cherche u…
$595,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez cette belle maison de 2 chambres à coucher, de 2,5 salles de bains, couvrant 2 000…
$575,000
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 201 m²
Nombre d'étages 1
Débloquez le potentiel de cette maison en béton inachevée de 3 chambres, donnant sur un terr…
$425,000
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez le meilleur de l'île dans cette exquise maison de 3 chambres, 2 bains dans la pres…
$465,000
Maison 4 chambres dans Thatch Point, Honduras
Maison 4 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
Nombre d'étages 2
Une propriété de premier plan près de Macaw Market est maintenant disponible! Avec une grand…
$349,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez l'île ultime vivant avec cette villa à couper le souffle à Coral Views Village. Pe…
$575,000
Maison 3 chambres dans West End, Honduras
Maison 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le mélange parfait du design contemporain et de la tranquillité de l'île dans cett…
$479,000
Maison 6 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison 6 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 385 m²
Nombre d'étages 2
Embrassez l'épitome du luxe caribéen avec cette exquise maison de deux niveaux, nichée dans …
$799,000
Maison 3 chambres dans Flowers Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Flowers Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Je vous présente un jour venu. Une magnifique maison de rêve en front de mer située sur un t…
$599,000
Maison 5 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 5 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Charming Island Home with Revenu Potential - Premier emplacement près de West End! Situé à …
$420,000
Maison 2 chambres dans West End, Honduras
Maison 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Nombre d'étages 2
Cabana moderne et autonome au cœur de West End. Ce 2-BR entièrement meublé, 2-BA cabine est …
$243,000
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
Cette 3 chambres 2 Salles de bains maison est situé dans la communauté de Sandy Bay est la m…
$210,000
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Nombre d'étages 1
Cette propriété exceptionnelle offre toujours un rendement exceptionnel sur l'investissement…
$1,22M
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 251 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à The Luna 'Treehouse', une maison de plage récemment rénovée de 2600 pieds carrés…
$950,000
Maison 2 chambres dans French Harbour, Honduras
Maison 2 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Nombre d'étages 1
Vous cherchez votre maison de rêve avec des vues imbattables à un prix abordable? Bienvenue …
$310,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Nombre d'étages 2
'Découvrez le charme de la vie insulaire dans cette propriété spectaculaire située sur Coco …
$239,000
Maison 4 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 4 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
Cette propriété exceptionnelle en bord de mer offre une occasion unique de posséder un terra…
$995,000
Maison 6 chambres dans West End, Honduras
Maison 6 chambres
West End, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 743 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez une résidence extraordinaire nichée au-dessus de la zone très recherchée de Luna B…
$1,50M
Maison 2 chambres dans Crawfish Rock, Honduras
Maison 2 chambres
Crawfish Rock, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez l'expérience ultime dans la vie en bord de mer dans cette maison 2 BR, 2.5 BA enti…
$449,000
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Nombre d'étages 2
Charmante villa de 3 chambres à Turtle Crossing, West Bay Niché dans la communauté sereine …
$337,600
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Coral Vista #1, un morceau de paradis niché sur l'île magnifique de Roatan dans …
$895,000
Maison 6 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 6 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 613 m²
Nombre d'étages 3
En cours de construction et presque terminé - Cette résidence spacieuse de trois niveaux est…
$1,39M
Maison 9 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 9 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 412 m²
Nombre d'étages 1
RÉDUITS de 1,450 M$ à 995 K$ Le Château du Trésor des Caraïbes, anciennement Le Manoir de C…
$995,000
Maison 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 2
Emplacement, emplacement, emplacement ! Niché à l'extrémité ouest du Roatan, Turtle Crossing…
$439,000
Maison 4 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 4 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la Casa Bahia de Serenidad, une magnifique résidence en bord de mer nichée dans …
$1,000,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez votre maison de rêve dans la phase 3 exclusive de Coral Views! Cette magnifique pr…
$449,000
Maison 4 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 4 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 3
Dolphin House est une propriété accueillante de 3 chambres, 2 salles de bains avec un charma…
$524,000
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 163 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le confort moderne de Casa Mary 2, une résidence nouvellement construite où l'envi…
$364,500
