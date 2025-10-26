Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Bay Islands, Honduras

Roatan
133
Jose Santos Guardiola
49
Utila
19
Coxen Hole
4
205 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Maison 2 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 2 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Maison 4 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 4 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 44 508 m²
Nombre d'étages 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Maison 3 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 227 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans cette belle maison située dans Politilly Hill Estates. Cette maison clé en ma…
$389,000
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
La communauté de location 1 de Roatan et une option de luxe rare en bord de mer à West End e…
$825,000
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Nombre d'étages 2
Ce joyau de l'île, affectueusement connu sous le nom ''Tree House'' est situé entre West End…
$349,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Cette belle maison en front de mer dispose de 3 chambres, 2 salles de bains; cette propriété…
$575,000
Maison 3 chambres dans Flowers Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Flowers Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 272 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue à Pirate's Cove Hideaway, une résidence de trois niveaux, face à l'océan nichée da…
$590,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
Maison moderne à Diamond Hill Resort. Cette maison moderne est située sur une pente douce a…
$240,000
Maison 3 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 3 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 315 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez votre maison de rêve dans les belles résidences Ocean Hills, avec 3 chambres et 3,…
$359,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Koca Koral Villa, une nouvelle résidence perchée sur 0.13 acre de collines luxur…
$599,000
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
C'est mieux ! Ce stand seul 3 chambres à coucher 2 salle de bain complète offre tout! VUES D…
$429,000
Maison 3 chambres dans French Harbour, Honduras
Maison 3 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 119 m²
Nombre d'étages 2
Vous cherchez une maison abordable avec une vision MILLION DOLLAR ? Acajou Hills Villas est …
$310,000
Maison 6 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 6 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 288 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison spacieuse et polyvalente de deux niveaux dans la communauté fermée établie de C…
$475,000
Maison 5 chambres dans Up Cay, Honduras
Maison 5 chambres
Up Cay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 258 m²
Nombre d'étages 3
Cette maison de 3 étages située dans la belle région SW Reef Pointe est disponible à la vent…
$320,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 2
Niché dans l'enclave luxuriante et sécurisée de Parrot Tree Plantation, cette villa de style…
$480,000
Maison 5 chambres dans Thatch Point, Honduras
Maison 5 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Belle villa en bord de mer, accès facile à de nombreuses commodités telles que le centre com…
$549,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 721 m²
Nombre d'étages 2
Cette résidence privée distincte est située à Marina Point, dans la communauté des plantatio…
$1,45M
Maison 3 chambres dans Crawfish Rock, Honduras
Maison 3 chambres
Crawfish Rock, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez Banana Leaf Dream, une maison de style Bali à 3 lits, magnifiquement construite da…
$449,000
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 2
Introduction d'un bungalow à deux niveaux captivant dans le paisible village tchèque de Roat…
$185,000
Maison 2 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 174 m²
Nombre d'étages 3
Newest Development in West Bay - Dübü Villas (Upgraded Rooftop Option) Welcome to Dübü Vi…
$499,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 551 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez l'ultime dans la vie de luxe à l'arête de l'eau à Parrot Tree Entrez dans l'éléga…
$1,35M
Maison 3 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 399 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez la beauté sereine de Lost Isles Estate, nichée dans le calme de Calabash Bight de …
$699,000
Maison 1 chambre dans Up Cay, Honduras
Maison 1 chambre
Up Cay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à l'extraordinaire avec Salmedina, une rare retraite d'île privée située à seulemen…
$2,00M
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
Oasis Oceanview avec design unique et accès Marina en vue Coral. Découvrez cette maison exc…
$600,000
Maison 4 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 4 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 623 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à White Hills dans Coral Views. Cette maison unique offre les meilleures vues du c…
$1,45M
Maison 3 chambres dans West End, Honduras
Maison 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 244 m²
Nombre d'étages 2
Cette toute nouvelle maison moderne 3 BR, 2.5 BA avec vue sur l'océan est bien conçue pour l…
$489,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison stupéfiante a été construite avec beaucoup d'amour, ses maisons d'achat inspiré…
$299,000
Maison 9 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 9 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 412 m²
Nombre d'étages 1
RÉDUITS de 1,450 M$ à 995 K$ Le Château du Trésor des Caraïbes, anciennement Le Manoir de C…
$995,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Beau bungalow à louer dans le plus beau développement sur Roatan. Ce bungalow en bois bien c…
$270,000
