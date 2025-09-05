Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Coxen Hole, Honduras

5 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans votre maison de rêve au paradis! Situé dans la communauté désirable de Coconu…
$269,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison indépendante, magnifiquement rénovée et récemment meublée, dans la très recherc…
$289,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 6 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison 6 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 385 m²
Nombre d'étages 2
Embrassez l'épitome du luxe caribéen avec cette exquise maison de deux niveaux, nichée dans …
$799,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
Profitez du confort, de l'espace et de la vue sur l'océan dans cette villa de 3 chambres, 2 …
$269,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison de ville 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison de ville 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Roatan 1 est une grande communauté! Avec une piscine et un espace vert, agréable pour des pr…
$265,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
