Propriétées résidentielles à vendre en Bay Islands, Honduras

Roatan
221
Jose Santos Guardiola
55
Utila
19
Coxen Hole
16
299 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo 3 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 3 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 819 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Maison 2 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 2 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Maison 4 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 4 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 44 508 m²
Nombre d'étages 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 1er étage front de mer Condo D1, West Bay. Contrairement à tout ce qui se…
$825,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
Condo absolument magnifique, remodelé dans un cadre absolument, magnifique dans la communaut…
$375,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
$599,000
Maison 3 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 227 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans cette belle maison située dans Politilly Hill Estates. Cette maison clé en ma…
$389,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
Posséder un morceau de West Bay Beach paradise avec Condo 804 à Infinity Bay Resort! Ce con…
$315,000
Maison 4 chambres dans West End, Honduras
Maison 4 chambres
West End, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
La communauté de location 1 de Roatan et une option de luxe rare en bord de mer à West End e…
$825,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 058 m²
Nombre d'étages 1
Posséder une tranche de paradis à Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. C'est votre ra…
$249,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
ENJOYEZ les 180 degrés PICTURESQUE VIEWS de votre chambre, piscine privée & salon de la SEA …
$419,000
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Nombre d'étages 2
Ce joyau de l'île, affectueusement connu sous le nom ''Tree House'' est situé entre West End…
$349,000
Maison 3 chambres dans Utila, Honduras
Maison 3 chambres
Utila, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Nombre d'étages 2
Cette belle maison en front de mer dispose de 3 chambres, 2 salles de bains; cette propriété…
$575,000
Condo 2 chambres dans West End, Honduras
Condo 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
Présentation de Roatan Gardens, un nouveau condo passionnant situé à West End. Roatan Garden…
$175,000
Maison 3 chambres dans Flowers Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Flowers Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 272 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue à Pirate's Cove Hideaway, une résidence de trois niveaux, face à l'océan nichée da…
$590,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
Maison moderne à Diamond Hill Resort. Cette maison moderne est située sur une pente douce a…
$240,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 1
Ne manquez pas votre chance de sécuriser la dernière unité disponible dans ce développement …
$425,000
Condo 1 chambre dans Roatan, Honduras
Condo 1 chambre
Roatan, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 1
Découvrir Le Wave, un condo de premier choix au charmant Blue Bahia Resort, maintenant dispo…
$250,000
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
Infinity Bay Beach Resort est une destination de choix sur l'île paradisiaque de Roatan, sit…
$369,000
Maison 3 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 3 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 315 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez votre maison de rêve dans les belles résidences Ocean Hills, avec 3 chambres et 3,…
$359,000
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Koca Koral Villa, une nouvelle résidence perchée sur 0.13 acre de collines luxur…
$599,000
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
C'est mieux ! Ce stand seul 3 chambres à coucher 2 salle de bain complète offre tout! VUES D…
$429,000
Condo 1 chambre dans West Bay, Honduras
Condo 1 chambre
West Bay, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
FLOOR CONDO - ACCÈS À LA POLLE DIRECT À LA RÉSORT DE LA BAIE D'INFINITÉ RENOUVELLEMENT RENO…
$349,000
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Nombre d'étages 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Maison 3 chambres dans French Harbour, Honduras
Maison 3 chambres
French Harbour, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 119 m²
Nombre d'étages 2
Vous cherchez une maison abordable avec une vision MILLION DOLLAR ? Acajou Hills Villas est …
$310,000
Maison 6 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 6 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 288 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison spacieuse et polyvalente de deux niveaux dans la communauté fermée établie de C…
$475,000
Maison 5 chambres dans Up Cay, Honduras
Maison 5 chambres
Up Cay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 258 m²
Nombre d'étages 3
Cette maison de 3 étages située dans la belle région SW Reef Pointe est disponible à la vent…
$320,000
