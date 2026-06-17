Complexe résidentiel Appartements sur la Riviera d’Athènes pour le Golden Visa

Appartements sur la Riviera d’Athènes pour le Golden Visa
Appartement moderne situé dans une résidence haut de gamme en première ligne de mer sur la Riviera d’Athènes. Une excellente opportunité pour les vacances, l’investissement et l’obtention d’un titre de séjour grec dans le cadre du programme Golden Visa.
Prix
💰 à partir de 290 000 €
Caractéristiques de l’appartement
Infrastructures de la résidence
Les propriétaires bénéficient d’équipements dignes d’un complexe hôtelier cinq étoiles :
Emplacement
Avantages
✔ Fort potentiel locatif et d’investissement
✔ Infrastructures et services haut de gamme
✔ Art de vivre en bord de mer toute l’année