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Complexe résidentiel Appartements sur la Riviera d’Athènes pour le Golden Visa

Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$336,198
;
15
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ID: 38095
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Piraeus
  • Ville
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Ethnarchou Makariou
  • Métro
    Faliro (~ 600 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Appartements sur la Riviera d’Athènes pour le Golden Visa

Appartement moderne situé dans une résidence haut de gamme en première ligne de mer sur la Riviera d’Athènes. Une excellente opportunité pour les vacances, l’investissement et l’obtention d’un titre de séjour grec dans le cadre du programme Golden Visa.

Prix

💰 à partir de 290 000 €

Caractéristiques de l’appartement

  • 1 chambre
  • 1 salle de bain
  • Étage : 2
  • Surface habitable : 36 m²
  • Surface totale : 44 m²
  • Balcon/Terrasse : 4 m²
  • Surface totale avec terrasse : 48 m²

Infrastructures de la résidence

Les propriétaires bénéficient d’équipements dignes d’un complexe hôtelier cinq étoiles :

  • Piscine sur le toit
  • Centre de fitness
  • Espace SPA
  • Restaurant et bar
  • Espace affaires
  • Service de conciergerie 24h/24 et 7j/7
  • Sécurité et services de portier
  • Entretien et ménage de la résidence

Emplacement

  • Première ligne de mer
  • Promenade accessible à pied
  • À proximité des prestigieuses marinas d’Alimos et de Flisvos
  • L’un des quartiers les plus recherchés de la Riviera d’Athènes

Avantages

✔ Fort potentiel locatif et d’investissement

✔ Infrastructures et services haut de gamme

✔ Art de vivre en bord de mer toute l’année

Localisation sur la carte

Municipality of Piraeus, Grèce
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Période
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Paiement mensuel
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Prix ​​sur demande
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Municipality of Piraeus, Grèce
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