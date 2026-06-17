Appartement dans un nouvel immeuble Appartement moderne près de la mer à Athènes pour le programme Golden Visa

🏡 Appartement moderne près de la mer à Athènes pour le programme Golden Visa

Situé dans le quartier prisé de Neo Faliro, l'une des zones les plus prometteuses de la Riviera Athénienne, cet appartement moderne associe architecture contemporaine et restauration d'un bâtiment historique classé datant de 1897, situé sur le même terrain.

L'appartement se trouve au 2ᵉ étage d'une résidence neuve et comprend une chambre, une salle de bains moderne, un séjour avec cuisine ouverte ainsi qu'un balcon de 6 m². Avec une surface totale de 60 m², il constitue une excellente opportunité pour y vivre ou pour investir.

📍 Neo Faliro, Athènes, Grèce

🏢 2ᵉ étage

🛏 1 chambre

🚿 1 salle de bains

📐 Surface totale : 60 m²

🌿 Balcon : 6 m²

💰 Prix : 370 000 €

À seulement quelques minutes de la mer, le projet bénéficie de l'essor remarquable de la Riviera Athénienne. À proximité se développent le vaste projet d'Ellinikon ainsi qu'un programme de modernisation de l'ensemble du littoral athénien.

Grâce à son emplacement privilégié, sa proximité avec la mer, ses standards de construction modernes et son fort potentiel locatif, ce bien offre d'excellentes perspectives de valorisation. La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2027.

✅ Éligible au programme Golden Visa grec.