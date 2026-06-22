Apart hôtel Appartement au Pirée pour le Golden Visa

🏡 Appartement au Pirée pour le Golden Visa
💰 Prix : 272 000 €
Appartement moderne situé au Pirée, l'un des quartiers les plus dynamiques de la région métropolitaine d'Athènes. À proximité du port, du métro, de la Riviera athénienne et du centre historique.
• 4 minutes du port du Pirée
• 6 minutes du métro
• 8 minutes du Centre Culturel Stavros Niarchos
• 15 minutes de l'Acropole et du centre d'Athènes
• 18 minutes du projet Ellinikon
• 36 minutes de l'aéroport international d'Athènes
🏠 Caractéristiques
• Référence : GF31
• Rez-de-chaussée
• Appartement
• Surface : 42,5 m²
• 2 chambres
• 1 salle de bain
• Séjour avec cuisine ouverte
• Patio privatif
✨ Équipements de l'appartement
• Fenêtres en aluminium à haute performance thermique et acoustique
• Porte blindée
• Cuisine et salle de bain au design moderne
• Grandes ouvertures vitrées
• Éclairage LED nouvelle génération
• Antenne centrale
🌟 Prestations de la résidence
• Piscine sur le toit
• Cinéma en plein air au bord de la piscine
• Restaurant
• Café
• Bar rooftop
• Supérette
• Salle de sport
• Sauna
• Espace massage
• Réception et conciergerie
• Ménage quotidien
• Buanderie
📈 Avantages de l'investissement
✅ Rendement annuel garanti de 4 % grâce à la gestion professionnelle du bien immobilier.
✅ Éligible au programme Golden Visa grec
✅ Résidence avec services hôteliers
✅ Forte demande locative
✅ Nouvelle construction écoénergétique
✅ Patio privatif
✅ Excellent investissement immobilier en Grèce