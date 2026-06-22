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Apart hôtel Appartement au Pirée pour le Golden Visa

Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$263,746
;
15
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ID: 38136
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Piraeus
  • Ville
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Vasilikon
  • Métro
    Piraeus (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🏡 Appartement au Pirée pour le Golden Visa

💰 Prix : 272 000 €

Appartement moderne situé au Pirée, l'un des quartiers les plus dynamiques de la région métropolitaine d'Athènes. À proximité du port, du métro, de la Riviera athénienne et du centre historique.

• 4 minutes du port du Pirée
• 6 minutes du métro
• 8 minutes du Centre Culturel Stavros Niarchos
• 15 minutes de l'Acropole et du centre d'Athènes
• 18 minutes du projet Ellinikon
• 36 minutes de l'aéroport international d'Athènes

🏠 Caractéristiques

• Référence : GF31
• Rez-de-chaussée
• Appartement
• Surface : 42,5 m²
• 2 chambres
• 1 salle de bain
• Séjour avec cuisine ouverte
• Patio privatif

✨ Équipements de l'appartement

• Fenêtres en aluminium à haute performance thermique et acoustique
• Porte blindée
• Cuisine et salle de bain au design moderne
• Grandes ouvertures vitrées
• Éclairage LED nouvelle génération
• Antenne centrale

🌟 Prestations de la résidence

• Piscine sur le toit
• Cinéma en plein air au bord de la piscine
• Restaurant
• Café
• Bar rooftop
• Supérette
• Salle de sport
• Sauna
• Espace massage
• Réception et conciergerie
• Ménage quotidien
• Buanderie

📈 Avantages de l'investissement

✅ Rendement annuel garanti de 4 % grâce à la gestion professionnelle du bien immobilier.
✅ Éligible au programme Golden Visa grec
✅ Résidence avec services hôteliers
✅ Forte demande locative
✅ Nouvelle construction écoénergétique
✅ Patio privatif
✅ Excellent investissement immobilier en Grèce

Localisation sur la carte

Municipality of Piraeus, Grèce
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Période
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