Apart hôtel Appartement au Pirée pour le Golden Visa

🏡 Appartement au Pirée pour le Golden Visa

💰 Prix : 272 000 €

Appartement moderne situé au Pirée, l'un des quartiers les plus dynamiques de la région métropolitaine d'Athènes. À proximité du port, du métro, de la Riviera athénienne et du centre historique.

• 4 minutes du port du Pirée

• 6 minutes du métro

• 8 minutes du Centre Culturel Stavros Niarchos

• 15 minutes de l'Acropole et du centre d'Athènes

• 18 minutes du projet Ellinikon

• 36 minutes de l'aéroport international d'Athènes

🏠 Caractéristiques

• Référence : GF31

• Rez-de-chaussée

• Appartement

• Surface : 42,5 m²

• 2 chambres

• 1 salle de bain

• Séjour avec cuisine ouverte

• Patio privatif

✨ Équipements de l'appartement

• Fenêtres en aluminium à haute performance thermique et acoustique

• Porte blindée

• Cuisine et salle de bain au design moderne

• Grandes ouvertures vitrées

• Éclairage LED nouvelle génération

• Antenne centrale

🌟 Prestations de la résidence

• Piscine sur le toit

• Cinéma en plein air au bord de la piscine

• Restaurant

• Café

• Bar rooftop

• Supérette

• Salle de sport

• Sauna

• Espace massage

• Réception et conciergerie

• Ménage quotidien

• Buanderie

📈 Avantages de l'investissement

✅ Rendement annuel garanti de 4 % grâce à la gestion professionnelle du bien immobilier.

✅ Éligible au programme Golden Visa grec

✅ Résidence avec services hôteliers

✅ Forte demande locative

✅ Nouvelle construction écoénergétique

✅ Patio privatif

✅ Excellent investissement immobilier en Grèce