Vue sur la mer Bungalows à vendre en Chypre

5 propriétés total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Tala, Chypre
Bungalow 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
For sale: This charming resale bungalow offers comfortable living in the heart of Tala. With…
$380,877
Bungalow 3 chambres dans Kissonerga, Chypre
Bungalow 3 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$545,768
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Bungalow 3 chambres dans Néo Chorió, Chypre
Bungalow 3 chambres
Néo Chorió, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49M
