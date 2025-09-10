Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipality of Spata Artemida, Grèce

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
36 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, 1er étage, située dans le quartier de Markopoulo. La maison a …
$327,518
Chalet dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 225 m²
À vendre Maison de plain-pied de 225 m2 en Attique. Vue magnifique sur la montagne, la forêt…
$526,698
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 200 m2 à Athènes. Villa se compose de 4 chambres, salon avec cuisine, 3 WC…
$1,15M
Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$614,481
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 260 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$363,459
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Prix ​​sur demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 35 mètres carrés en Attique. Le chalet se …
$105,520
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 2 étages de 260 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$362,837
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 244 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 244 mètres carrés à Attica. La maison de ville …
$703,470
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 180 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$461,945
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 259 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette de 259 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$936,353
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
À vendre Maison de 2 étages de 240 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de salon avec c…
$444,767
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-sol…
$491,585
Chalet 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 254 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une d…
$334,746
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 206 m²
Nombre d'étages 2
Athènes ArtemidaAthènes, GrèceDécouvrez les avantages de la villa Artemida , où vous pouvez …
$995,457
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/3
A vendre maison de ville de 220 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 3 niveaux. …
$492,429
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 240 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$445,531
Chalet 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
À vendre Maison de plain-pied de 95 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$461,154
Villa 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 330 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 330 mètres carrés en Attique. De la fenêtr…
$879,337
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 259 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre de 259 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 3 niveaux. …
$937,960
Villa 5 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol -1/4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 350 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chau…
$762,092
Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol -1/4
A vendre maison de ville de 300 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 4 niveaux. …
$615,536
Maison 7 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison 7 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 339 m²
Excellent detached house with basement and attic. 450 m. from the sea only. In the area of A…
$366,362
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
A vendre maisonnette en construction de 128 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niv…
$392,098
Chalet 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$526,698
Chalet 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 35 m2 en Attique. La maison se compose d'une chambre, salon av…
$105,340
Chalet 5 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$760,786
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa d'un étage de 200 mètres carrés à Athènes. La villa se compose de 4 chambres,…
$1,15M
Villa 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 175 mètres carrés en Attique. Le rez-de-chauss…
$527,602
Types de propriétés en Municipality of Spata Artemida

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Spata Artemida, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
