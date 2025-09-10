Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Municipality of Spata Artemida, Grèce

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 200 m2 à Athènes. Villa se compose de 4 chambres, salon avec cuisine, 3 WC…
$1,15M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 5 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$760,786
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
