  2. Grèce
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Spata Artemida, Grèce

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
12 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/1
A vendre Villa de 200 m2 à Athènes. Villa se compose de 4 chambres, salon avec cuisine, 3 WC…
$1,15M
Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$614,481
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 2 étages de 260 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$362,837
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 259 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette de 259 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$936,353
Chalet 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 254 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une d…
$334,746
Chalet 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
À vendre Maison de plain-pied de 95 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon…
$222,384
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$461,154
Chalet 6 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$526,698
Chalet 5 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$760,786
Chalet dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 330 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 330 mètres carrés à Attica. Une vue magnifique sur la ville, l…
$877,831
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 244 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 244 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Une vue s…
$702,264
