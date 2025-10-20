Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Spata-Loutsa Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

5 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 2 étages de 260 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$362,837
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 260 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$363,459
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, 1er étage, située dans le quartier de Markopoulo. La maison a …
$327,518
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maison de ville de 215 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 3 niveaux. …
$474,842
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 215 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$474,029
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Spata Loutsa Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller