Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Munich
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Munich, Allemagne

Copropriété Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Nombre d'étages 5
Appartement de 3 pièces à Munich avec deux balcons et pièces lumineuses. Dans l'apparteme…
$890,580
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Nombre d'étages 6
Cet appartement 2 pièces calme et spacieux avec balcon est situé à seulement quelques minute…
$669,284
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 99 m²
Nombre d'étages 5
Spacieux appartement de 3 pièces dans un quartier central et prestigieux de​​Munich avec de …
$1,40M
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 82 m²
Nombre d'étages 5
$1,01M
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Nombre d'étages 5
$550,540
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 66 m²
Nombre d'étages 4
Appartement 2 pièces à Munich en bon état « la rénovation a été effectuée dans les délais ».…
$507,361
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24

Caractéristiques des propriétés en Munich, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller