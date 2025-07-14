Complexe résidentiel HOLIDAY INN

Le complexe HOLIDAY INN est idéalement situé dans la zone prestigieuse de Batumi, à côté de l'hypermarché français « Carrefour », le nouveau stade construit selon les standards de l'UEFA, à 5 minutes de la mer, Maison de la Justice, boulevard central et fontaines chantantes !
Infrastructure:
L'infrastructure la plus riche et la plus développée, qui comprend:
- Nouveau centre commercial d'une superficie de 1500m2
- Casino
- Centre SPA
- Centre de fitness
- Salles de conférence
- Piscines extérieures et intérieures
- restaurants géorgiens, européens et kosher
- Café
- stationnement
- Les lieux de divertissement pour enfants et plus
Quelle condition les appartements dans le bloc B sont à louer:
Bâtiment :
- Oui. La façade du bâtiment est achevée conformément au projet;
- Lèves et escaliers seront terminés; les murs seront terminés;
- Des communications verticales seront installées dans les appartements;
- Oui. Une porte réfractaire d'entrée sera installée;
- Des portes et fenêtres à double vitrage seront installées le long du périmètre extérieur;
- Des comptoirs pour l'électricité, le gaz et l'eau seront installés pour chaque appartement;
Appartement:
- Stretch, plâtre;
- partitions internes selon vos préférences;
- Décoration de conduites d'eau chaude et froide, chauffage;
- Dilution des conduites d'égout.
Écrivez-nous et notre campagne vous aidera à choisir l'immobilier qui vous convient. Nous apprécions vraiment nos clients!!!