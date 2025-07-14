Complexe résidentiel HOLIDAY INN

Le complexe HOLIDAY INN est idéalement situé dans la zone prestigieuse de Batumi, à côté de l'hypermarché français « Carrefour », le nouveau stade construit selon les standards de l'UEFA, à 5 minutes de la mer, Maison de la Justice, boulevard central et fontaines chantantes !

Infrastructure:

L'infrastructure la plus riche et la plus développée, qui comprend:

- Nouveau centre commercial d'une superficie de 1500m2

- Casino

- Centre SPA

- Centre de fitness

- Salles de conférence

- Piscines extérieures et intérieures

- restaurants géorgiens, européens et kosher

- Café

- stationnement

- Les lieux de divertissement pour enfants et plus

Quelle condition les appartements dans le bloc B sont à louer:

Bâtiment :

- Oui. La façade du bâtiment est achevée conformément au projet;

- Lèves et escaliers seront terminés; les murs seront terminés;

- Des communications verticales seront installées dans les appartements;

- Oui. Une porte réfractaire d'entrée sera installée;

- Des portes et fenêtres à double vitrage seront installées le long du périmètre extérieur;

- Des comptoirs pour l'électricité, le gaz et l'eau seront installés pour chaque appartement;

Appartement:

- Stretch, plâtre;

- partitions internes selon vos préférences;

- Décoration de conduites d'eau chaude et froide, chauffage;

- Dilution des conduites d'égout.

Écrivez-nous et notre campagne vous aidera à choisir l'immobilier qui vous convient. Nous apprécions vraiment nos clients!!!