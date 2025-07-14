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Complexe résidentiel HOLIDAY INN

Batoumi, Géorgie
depuis
$41,000
;
3
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ID: 4009
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    36

À propos du complexe

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Le complexe HOLIDAY INN est idéalement situé dans la zone prestigieuse de Batumi, à côté de l'hypermarché français « Carrefour », le nouveau stade construit selon les standards de l'UEFA, à 5 minutes de la mer, Maison de la Justice, boulevard central et fontaines chantantes !

Infrastructure:

L'infrastructure la plus riche et la plus développée, qui comprend:

- Nouveau centre commercial d'une superficie de 1500m2

- Casino

- Centre SPA

- Centre de fitness

- Salles de conférence

- Piscines extérieures et intérieures

- restaurants géorgiens, européens et kosher

- Café

- stationnement

- Les lieux de divertissement pour enfants et plus

Quelle condition les appartements dans le bloc B sont à louer:

Bâtiment :

- Oui. La façade du bâtiment est achevée conformément au projet;

- Lèves et escaliers seront terminés; les murs seront terminés;

- Des communications verticales seront installées dans les appartements;

- Oui. Une porte réfractaire d'entrée sera installée;

- Des portes et fenêtres à double vitrage seront installées le long du périmètre extérieur;

- Des comptoirs pour l'électricité, le gaz et l'eau seront installés pour chaque appartement;

Appartement:

- Stretch, plâtre;

- partitions internes selon vos préférences;

- Décoration de conduites d'eau chaude et froide, chauffage;

- Dilution des conduites d'égout.

Écrivez-nous et notre campagne vous aidera à choisir l'immobilier qui vous convient. Nous apprécions vraiment nos clients!!!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 42.4
Prix ​​par m², USD 1,950
Prix ​​de l'appartement, USD 82,680
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 33.9
Prix ​​par m², USD 1,100 – 1,125
Prix ​​de l'appartement, USD 37,290 – 38,137

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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