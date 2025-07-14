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Apart hôtel Wyndham Grand Residences

Batoumi, Géorgie
depuis
$96,200
;
4
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ID: 4030
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

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Club familial

Localisation — Gonio!!!

Wyndham hôtel avec une infrastructure complète pour les familles,

Deux cas sont divisés en trois blocs :

Un bloc réservé à la vie et au repos

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Hôtel de quartier

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Paiement par mois / trimestriel.

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Territoire privé fermé. Deux petits

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Le premier hôtel de Batumi avec une infrastructure complète pour les familles.

Infrastructure complète à 10 000 m2

Construit selon les normes les plus élevées de la marque internationale de luxe et du logement de luxe

Servi par le plus grand gestionnaire

entreprise dans le monde — Aimbridge Hospitality

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Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 50.0
Prix ​​par m², USD 2,600
Prix ​​de l'appartement, USD 130,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 37.0
Prix ​​par m², USD 2,600
Prix ​​de l'appartement, USD 96,200

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
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Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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$96,200
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