Apart hôtel Wyndham Grand Residences

Club familial

Localisation — Gonio!!!

Wyndham hôtel avec une infrastructure complète pour les familles,

Deux cas sont divisés en trois blocs :

Un bloc réservé à la vie et au repos

? bloc mixte, qui permettra au propriétaire de transférer son immobilier à la direction pour la période pour laquelle il souhaite lui-même

Hôtel de quartier

Les appartements sont vendus clé en main.

Acompte 30%

Installation pendant 30 mois.

Paiement par mois / trimestriel.

Livraison du premier trimestre de 2025

Territoire privé fermé. Deux petits

bâtiments dans le style architectural de la modernité de luxe

avec zone paysagée et piscine extérieure

Service exclusif. En plus de la nourriture et des boissons, les clients et les propriétaires auront accès à 42 infrastructures qui répondent à tous les besoins de loisirs et de divertissement.

La seule résidence d'hôtel en Géorgie, qui a un bloc isolé pour résidence permanente.

Vous achetez une résidence dans le plus grand complexe hôtelier de Géorgie occidentale sous la marque internationale d'élite — Wyndham Grand Residences.

Le premier hôtel de Batumi avec une infrastructure complète pour les familles.

Infrastructure complète à 10 000 m2

Construit selon les normes les plus élevées de la marque internationale de luxe et du logement de luxe

Servi par le plus grand gestionnaire

entreprise dans le monde — Aimbridge Hospitality

Écris-moi - je réponds à toutes les questions et je choisis la vraie estate à comprendre à toi!