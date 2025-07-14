  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Townhouses

Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Townhouses

Karatakla, Géorgie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
12
ID: 33095
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Basse Kartlie
  • Région
    Gardabani Municipality
  • Village
    Karatakla

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

M. Krtsanisi Le parc de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte, tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable crée un cadre idéal pour une vie calme et luxueuse.

La vision du parc Krtsanisi englobe à la fois la conservation et la communauté, reconnaissant que la protection la plus efficace vient de personnes qui comprennent et valorisent les systèmes naturels. Les résidents sont introduits dans la nature remarquable de Géorgie tout en bénéficiant d'équipements de première classe. L'environnement dynamique du bord de la rivière crée un sentiment d'écoulement inégalé tout au long du développement, offrant aux résidents un accès continu aux loisirs à base d'eau et les effets de refroidissement et de calme de la présence de la rivière.

Faits saillants du développement :

  • Secteur total : 590 Hectares d'excellence planifiée.

  • Front de mer : 10 kilomètres de front de rivière et promenade.

  • Espace vert: 310 Hectares de nature ouverte et parcs.

  • Infrastructure sociale : écoles élites, cliniques de classe mondiale, installations sportives professionnelles et sécurité.

  • Luxury Living: Hôtels haut de gamme, résidences de marque, boutiques de créateurs et restaurants et bars emblématiques.

  • Arts & Culture: Quartiers de divertissement dédiés et retraites spa & bien-être.

  • Luxueux maisons individuelles et multifamiliales, villas et appartements.

Tbilissi Waterfront est l'endroit où les ponts de la ville symbolisent plus que le simple passage – ils représentent l'unité et la continuité. Ici, la tradition inspire l'innovation, et chaque espace reflète la chaleur de l'hospitalité géorgienne.

Structures disponibles (rénovées):

  • 3 chambres Maison de ville: 2 Stories 215 m2 — prix par demande

  • 4 chambres Maison de ville: 2 Stories277 m2 — prix par demande

Situé dans la réserve gérée de Ponichala, le projet offre un accès direct à un point d'accès unique à la biodiversité. Cet écosystème forestier préservé assure que vos vues restent vert émeraude et votre air reste intact, fournissant un tampon naturel permanent entre votre maison et l'agitation de la ville.

Localisation sur la carte

Karatakla, Géorgie

