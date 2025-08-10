  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paralímni

Nouveaux bâtiments à vendre en Paralímni

appartements
12
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralímni, Chypre
depuis
$195,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
🏡 À vendre:7 appartements 1 chambre - à partir de 168 000 € + TVA6 appartements 2 chambres - à partir de 249 000 € + TVAAppartements 3 chambres – tous vendus ou non📌 Description générale du projet:Maison de 3 étages pour 16 appartementsSuperficies de 54 m2 à 107 m2Terrasses spacieuses et jar…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Niero City Apartments
Complexe résidentiel Niero City Apartments
Paralímni, Chypre
depuis
$273,925
Surface 81–83 m²
2 objets immobiliers 2
Niero City Apartments offre un mélange unique de vie urbaine moderne et de sérénité côtière au cœur de Paralimni, à quelques minutes des plages de Protaras. Ce développement boutique dispose de 15 appartements élégants de 1 à 3 chambres avec des plans ouverts, balcons étendus, et vue panoram…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
81.0 – 83.0
276,093 – 355,310
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Semera Villas
Complexe résidentiel Semera Villas
Kápparis, Chypre
depuis
$3,89M
Surface 1 325 m²
1 objet immobilier 1
Semera Villas est un développement exclusif au cœur de Ayia Napa. Chaque villa offre une architecture moderne, des finitions haut de gamme et une piscine privée, conçue avec des tons terreux et des matériaux naturels pour un look intemporel. Entouré de grandes plages, de stations balnéaires …
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Nour Residence
Complexe résidentiel Nour Residence
Kápparis, Chypre
depuis
$233,768
Surface 90–137 m²
2 objets immobiliers 2
Nour Residences est un développement résidentiel moderne au coeur de Paralimni, à seulement 600 m du centre-ville et à 3,2 km de la plage. Offrant de spacieux appartements de 2 à 3 chambres avec des finitions haut de gamme et une sécurité sécurisée, le projet est parfaitement situé à proximi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
89.8
232,990
Apartment 3 chambres
136.7
291,237
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Olivia Villas
Complexe résidentiel Olivia Villas
Paralímni, Chypre
depuis
$666,238
Surface 241 m²
1 objet immobilier 1
Olivia Villas propose des villas modernes de 3 chambres avec piscines privées, à seulement 700 m de la plage de Marlita, dans le quartier recherché de Pernera. Avec des surfaces de construction jusqu'à 156 m2 et des terrains jusqu'à 353 m2, chaque villa dispose d'intérieurs ouverts, finition…
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Alaya Eco Friendly Residence
Complexe résidentiel Alaya Eco Friendly Residence
Paralímni, Chypre
depuis
$847,408
Surface 415–452 m²
2 objets immobiliers 2
Alaya Eco Friendly Residence est une collection de villas modernes de 4 chambres située au bord du parc national du Cap Greco, à seulement 600 m de la plage de Konnos. Mêlant durabilité et luxe, chaque villa offre une vue panoramique sur la mer et la nature, des piscines privées et des terra…
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Ariel Residence
Complexe résidentiel Ariel Residence
Paralímni, Chypre
depuis
$759,745
Surface 335–452 m²
2 objets immobiliers 2
Ariel Residences est une communauté fermée moderne de villas de 3 chambres avec piscines privées, situé à seulement 520 m de la plage Ayia Triada et à 2 km de la nouvelle Marina Paralimni. Avec des parcelles de 297 à 452 m2, des finitions de qualité supérieure et un emplacement privilégié à …
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complexe résidentiel NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kápparis, Chypre
depuis
$191,928
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
📍 Paralimni, ChypreLe projet idéal pour la vie, les loisirs et l'investissement est Niero City Apartments au cœur de Paralimni.Complexe résidentiel moderne à seulement 7 minutes des plages de Kapparis et de Novaya Marina Paralimni, ainsi que 10 minutes de la célèbre baie Fig Tree à Protaras.…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel Amaya Residences
Complexe résidentiel Amaya Residences
Kápparis, Chypre
depuis
$273,049
Surface 68–117 m²
2 objets immobiliers 2
Amaya Residences est une communauté fermée élégante à Kapparis–Paralimni, offrant des appartements de 1 et 2 chambres avec des finitions haut de gamme et une piscine commune. Situé à seulement 1,2 km des plages d'Ayia Triada et de Malama, et à proximité de la nouvelle Marina Paralimni, il al…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.7
273,763
Apartment 2 chambres
117.0
355,310
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Lunae Residence
Complexe résidentiel Lunae Residence
Kápparis, Chypre
depuis
$280,521
Surface 89–107 m²
2 objets immobiliers 2
Lunae Residences est une boutique de développement de cinq appartements modernes à Kapparis, à seulement 600 m de Ayia Triada Beach et à 300 m des magasins et restaurants. Avec seulement deux appartements par étage et un penthouse luxueux au niveau supérieur, le projet offre l'intimité, la l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
89.0
279,588
Apartment 3 chambres
106.7
302,886
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Almaria Phase D
Complexe résidentiel Almaria Phase D
Paralímni, Chypre
depuis
$724,680
Surface 369 m²
1 objet immobilier 1
Phase Almaria D est la dernière phase des prestigieuses Villas Almaria à Pernera, à seulement 610 m de la mer. Le développement offre des villas spacieuses de 4 à 5 chambres avec piscines privées sur des parcelles d'environ 330 m2. Avec une architecture contemporaine, des finitions premium, …
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
Complexe résidentiel Fig Tree
Complexe résidentiel Fig Tree
Paralímni, Chypre
depuis
$800,655
Surface 99 m²
1 objet immobilier 1
Fig Tree Residences est un complexe d'appartements fermé à seulement 250 m de l'emblématique Fig Tree Bay à Protaras. Offrant des logements spacieux de 2 à 3 chambres avec une architecture moderne, des finitions de haute qualité, une piscine commune et des espaces paysagers. Idéalement situé…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.4
797,988
Association
BitProperty
Fermer
Fermer
