Semera Villas est un développement exclusif au cœur de Ayia Napa. Chaque villa offre une architecture moderne, des finitions haut de gamme et une piscine privée, conçue avec des tons terreux et des matériaux naturels pour un look intemporel. Entouré de grandes plages, de stations balnéaires et de restaurants, ce projet allie luxe et confort dans un emplacement côtier privilégié – parfait pour la vie permanente, les vacances ou l'investissement.