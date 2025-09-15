  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paralímni
  4. Complexe résidentiel Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Complexe résidentiel Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kápparis, Chypre
depuis
$234,536
9 1
ID: 27997
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Famagouste
  • Ville
    Paralímni
  • Village
    Kápparis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Blue View Lifestyle Apartments à Kapparis est le quartier idéal pour vous et votre famille, avec des appartements sur mesure dont certains sont des condos de type loft. La caractéristique principale du projet, cependant, est sa piscine ronde avec un grand couple d'un large choix d'appartements de natation. Une caractéristique qui rend ce domaine unique à bien des égards. Conçu par une théorie du design nostalgique, un nouvel endroit à l'intérieur de ces zones paysagères bien développées invite les résidents et les visiteurs. Néanmoins, il existe des éléments de conception de pointe, une piscine de pointe et d'autres matériaux à courte vue faisant une déclaration d'extravagance. Accueillant à discerner les familles et les individus qui apprécient l'intimité et un style de vie spécial, Blue View combine prospérité, loisirs et un environnement de vacances agréable. dernier, mais non le moindre, le projet offre une vue magnifique sur la mer de la côte de Famagusta et transmet une rencontre spéciale à chacun de ses résidents uniques.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 80.0
Prix ​​par m², USD 3,562
Prix ​​de l'appartement, USD 284,962

Localisation sur la carte

Kápparis, Chypre
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
