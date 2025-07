Lunae Residences est une boutique de développement de cinq appartements modernes à Kapparis, à seulement 600 m de Ayia Triada Beach et à 300 m des magasins et restaurants. Avec seulement deux appartements par étage et un penthouse luxueux au niveau supérieur, le projet offre l'intimité, la lumière naturelle et la vie élégante. Chaque unité comprend un parking couvert et un rangement, créant un mélange parfait de confort et de commodité côtière.