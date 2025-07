Appartement dans un nouvel immeuble NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta

À propos du projet :

Sky Sakarya est un développement emblématique situé au cœur de Famagouste, conçu pour allier vie urbaine et opportunités commerciales. Érigé sur 5 000 m², le projet comprend deux blocs en terrasses accueillant boutiques, bureaux et appartements. Situé entre deux artères principales — le boulevard Gazi Mustafa Kemal et la route de Salamis — il bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle et d’une infrastructure moderne.

Points clés :

Emplacement premium au centre de Famagouste, près de l’EMU

2 200 m² d’espaces commerciaux : boutiques, restaurants, bureaux

Vie urbaine moderne avec bornes de recharge EV, pistes cyclables

Projet final de la trilogie Döveç (Golden Residence & Terrace Park)

Réception et lobby pour les appartements et bureaux

Parfait pour la vie urbaine moderne et l’investissement à long terme

Types d’appartements disponibles :

Des appartements modernes et spacieux adaptés à la vie en ville :

1+1 à partir de 105 m²

2+1 à partir de 89 m²

3+1 à partir de 147,27 m²

Points forts de l’emplacement :

2 min à l’Université de la Méditerranée orientale

2 min à l’Université Ada Kent

2 min aux hôpitaux et pharmacies

1 min au centre-ville et aux transports

5 min aux salles de sport

10 min à la plage

Installations :

Piscine intérieure chauffée, spa, massages

Salle de sport, terrain de basket, aire de jeux enfants

Cafés, restaurants, salon de beauté

Bornes de recharge EV, station vélo

Réception, services de gestion

Générateur, internet haut débit, maison intelligente

Chauffage au sol, panneaux solaires, douches effet pluie

Options de paiement :

Le groupe Döveç propose des plans de paiement flexibles et une option d’achat au comptant.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs qualifiés à travers le monde