Souni Zanatzia, Chypre

Superficie couverte en m² : 420 m² de maison principale plus 80 m² de vérandas couvertes plus 40 m² de maison d'amis plus 20 m² de maison de service.Superficie du terrain en m² : 4 286 m²Type de propriété et emplacement/ville : « Sterling Carob », située à Souni, Limassol, Chypre.Statut : Pr…