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Maisons Piscine à vendre en Comitat de Primorje-Gorski Kotar, Croatie

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Maison 3 chambres dans Malinska, Croatie
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Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
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Nous vous présentons une villa de luxe exceptionnelle située sur la belle île de Krk. Cette …
$1,67M
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Villa 3 chambres dans Barbat, Croatie
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Barbat, Croatie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Une occasion exceptionnelle dans l'île de Rab, Croatie – Nous vous présentons une maison rem…
$764,636
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Villa dans Lovran, Croatie
Villa
Lovran, Croatie
Surface 482 m²
Découvrez un joyau caché dans la charmante ville de Lovran, Opatija, Croatie – une villa lux…
$2,13M
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avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
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